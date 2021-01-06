شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تغلق جميع الطرق الرئيسية الصحراوية والزراعية لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن إغلاق جميع الطرق الرئيسية، وهي الصحراوي الغربي، وطريق مصر أسوان الزراعي، وكذلك الطريق الصحراوي الشرقي القديم، والطريق الصحراوي الشرقي الجديد، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وتهيب المحافظة بجميع السائقين الالتزام بتعليمات المرور وتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم.