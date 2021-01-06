شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق بائع قتل صيدلي في الشرقية للمفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وسكرتارية وائل عيد، أوراق بائع لفضيلة مفتي الديار المصرية، لقيامه بقتل صيدلي طعنا بسلاح أبيض، داخل صيدليته الخاصة، بدائرة قسم أول الزقازيق، لرفضه بيع عقاقير مخدرة له، وحددت هيئة المحكمة جلسة 3 من شهر مارس المقبل، للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية لشهر مارس من العام المنقضي، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية السابق، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لقسم شرطة أول الزقازيق، من مستشفي الزقازيق الجامعي، بوصول «محمود. ك» 39 عاما صيدلي، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسم وحالته الصحية حرجة، وتوفي بعد مرور يومين من تلقيه العلاج متأثرا بإصابته.

توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «إبراهيم. ب» 30 عاما، ويعمل بائع ملابس مقيم بدائرة القسم، والذي حضر إلى الصيدلية مقر عمل المجني عليه وطلب منه أقراص مخدرة، وعندما رفض الأخير إعطائه الأدوية المخدرة دون الحصول على روشتة طبقا للشروط المسموح بها في هذا الشأن، تعدي عليه بسلاح أبيض ما أدي لإصابته ولاذ بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم «سكين»، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم .