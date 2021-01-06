شكرا لقرائتكم خبر عن حصر وترقيم الثروة الحيوانية بالشرقية ضمن خطة وزارة الزراعة لتحديث قاعدة البيانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بمديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، انتهت من حصر الثروة الحيوانية بمختلف قري ومراكز المحافظة، وجاء إجمالي الحصر على النحو التالي 534502 رأس، منها 144560 رأس أبقار، و138890 رأس جاموس، و115515 رأس أغنام، و90077 رأس ماعز، و900 رأس إبل، و44560 دواب.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن أعمال الحصر والترقيم للثروة الحيوانبة، تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الزراعة لتحديث قاعدة بيانات الثروة الحيوانية، لوضع استراتيجية حقيقية لتنمية الثروة الحيوانية وتحديد الإحتياجات الفعلية، ومتابعة معدل أداء الخدمات للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بحصر وترقيم الثروة الحيوانية بكافة قرى ومراكز المحافظة، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة واضحة عن أعداد المواشي وتوزيعها الجغرافي، للمساهمة في تطوير الخطط والبرامج المناسبة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وزيادتها، وكذلك الوقوف على الاحتياجات الفعلية من تطعيمات ضد أي أمراض وتقديم الخدمات للمربين لرفع إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي.