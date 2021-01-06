شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مركز نخل و 5 قرى ببئر العبد ضمن «حياة كريمة» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن اختيار مركز ومدينة نخل و5 قري في بئر العبد، لتكون ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية في مختلف الجوانب الخدمية والاجتماعية.

وأكد المحافظ، على اختيار مركز ومدينة نخل، لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث يعد أفقر المراكز في محافظة شمال سيناء، بجانب اختيار قري قاطية واقطية والمريح والجناين ورابعة، لتنفيذ المبادرة.

ووجه المحافظ، مديري المديريات الخدمية بالتنسيق مع رئيسي مجلسي نخل وبئر العبد، بحصر الاحتياجات والمطالب الخاصة بمركز ومدينة نخل وقري بئر العبد الخمس، وذلك خلال 10 أيام، على أن يتم التركيز على المطالب والاحتياجات التنموية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.