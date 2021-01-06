شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيقا لمنظومة التحول الرقمي.. ميكنة إداراتي الاستحقاقات وشؤون العاملين بديوان عام الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي، كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتاً إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد، ويساعد فى تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقه مميزة وبسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال لقائه عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم رئيس وحدة المكينة بقطاع الحسابات والمديريات، والدكتورة آمال معين، مسؤول المكينة بالشرقية، وعاطف عبدالمقصود، مدير المديرية المالية بالمحافظة، وجمال عبدالعاطي، المستشار المالي للمحافظة.

ومن جانبه، أكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الإسراع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق الانضباط المالي وإحكام الرقابة ورفع كفاءة إدارة المال العام، بدأت وزارة المالية بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ خطة ميكنة دواوين المحافظات، حيث بدأ العمل من خلال 4 محاور رئيسية، تمثلت في ميكنة الإستحقاقات وشئون العاملين، والحسابات، والمخازن والمشتريات، والإيرادات وذلك لترشيد الإنفاق وإدارة المال العام بكفاءة وفاعلية وتحقيق الانضباط المالي.

وأضاف أنه تم الانتهاء من ميكنة الاستحقاقات وشئون العاملين بديوان عام محافظة الشرقية، وجار تنفيذ باقى محاور الميكنة وصولاً إلى تحول رقمي كامل، وإدارة الديوان العام بشكل مميكن بدون أوراق، بالإضافة إلى الاتجاه نحو ميكنة مجالس المدن في أقرب وقت.

فيما استعرضت الدكتورة آمال معين، مسئولة الميكنة بالشرقية، آلية ميكنة الإستحقاقات وشئون العاملين بالديوان العام، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات مكودة وربطها بإدارة الاستحقاقات من خلال قاعدة تشمل بيانات العاملين بالديوان العام والمستحقات المالية لهم، بهدف ميكنة الرواتب ومستحقات العاملين، بالإضافة إلى توحيد القواعد والمعايير لاستخراج هذه المستحقات وضمان فاعليتها بشكل موحد دون أخطاء.