شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي ينعي ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين، مما أسفر عن وفاة وإصابة 16 مواطنًا مصريًّا، أثناء توجههم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يرحمهم، ويجعلهم في عليين، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.