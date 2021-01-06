شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة في سوق التجزئة بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترصد «المصري اليوم» أسعار الفواكه، بسوق التجزئة بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حيث يحل اليوسفي بلدي ٨.75 جنيه، يوسفي كلمنتينا ٨،00 جنيهات، برتقال فلاحي بصره 7,50 جنيه، برتقال بلدي 7.٧٥ جنيه، برتقال سكري 7 جنيهات، موز بلدي 12 جنيها.

وسجل الرومان ١٣ جنيها، الكنتالوب ٩ جنيهات، الجوافة ٨ جنيهات، الكاكا 19 جنيها، والتفاح الإيطالي السكري ٢٢ جنيها، والتفاح الأحمر السوري 25 جنيها، التفاح الأصفر السوري ٢٥ جنيها، تفاح جرين 40 جنيها، تفاح أحمر بولندي 21 جنيها، تفاح أصفر بولندي 20 جنيها، فراولة ١٧ جنيها.

فيما سجل البرقوق المستورد ٣٨ جنيها، عنب أبيض ٣٥ جنيها، عنب أسود مستورد 45 جنيها، عنب كريمسون مستورد 50 جنيها، كيوي 33 جنيها.