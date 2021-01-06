شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور: «البطاطس بجنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، استقرارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار الطماطم من ما بين ٢.٠٠ و٢.٥٠ جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.00 قرش إلى 2.25 جنيه، والبصل من 3.75 إلى 5.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا ما بين ٢ إلى ٤ جنيهات، والفلفل الرومي بـ5 جنيه، والثوم بـ18 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، ووصل البنجر ما بين 3 إلى ٤ جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيهات، والملوخية 2 إلى4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 4 إلى 10 جنيهات.