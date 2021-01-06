شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات في سوق التجزئة بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترصد «المصري اليوم»، أسعار الخضروات، بسوق التجزئة في القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حيث سجلت الطماطم ٤،00 جنيهات، بطاطس تحمير ٥,00 جنيهات، فلفل رومي ٩ جنيهات، بصل أحمر وأبيض 8.5 جنيه، كوسة ٨.٥٠ جنيه، فلفل صوب ٥ جنيهات، فلفل أخضر حامي ٧ جنيهات، فلفل أحمر شطة 9 جنيهات، باذنجان أسود 3.5 جنيه، باذنجان مخدد 3.5 جنيه، باذنجان أبيض 4 جنيهات، جزر 7 جنيهات، بطاطا 5 جنيهات.

وسجل الليمون بلدي ١٢ جنيها، ليمون حلو ١٠ جنيه، ليمون إضاليا 10 جنيه، قلقاس 10 جنيه، بنجر 7 جنيهات، فاصوليا ٧ جنيهات، بسلة 12 جنيه، بروكلى 13 جنيه. فيما سجل أطباق باذنجان جاهزة ٩،00 جنيهات، طبق قلقاس جاهز ٩ جنيهات، طبق بسله ١٥ جنيها، قرع العسل ٦ جنيهات.