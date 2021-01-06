شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفاكهة بسوق العبور: «كيلو البرتقال بـ3 جنيهات ونص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل الموز البلدي بـ 9 جنيهات، والبلح الرملي بين ٦ إلى ٩ جنيهات، والأسود 8.75 جنيهات، والبرحي 27 جنيها، والتفاح سوري- لبناني من 13 إلى 14 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 13 إلى 17 جنيها، والموز المستورد ٢٧ جنيها، وسجلت الفراولة من ٩ إلى ١٣ جنيها.

وسجل التفاح الأمريكي بين 19 إلى 22 جنيها، وسجل العنب الرومي الأحمر من 6 إلى 7 جنيهات للكيلو، والعنب المستورد الأصفر قدر سعره بـ20 جنيها، والكنتالوب من ٣ إلى ٥ جنيهات، والمانجو نعومي قدر سعرها بـ20 جنيها، والكمثرى من 15 إلى 18 جنيهًا، والخوخ 35 جنيها.

فيما سجل البرتقال البلدي بين 3.5 و4 جنيهات، والبرتقال اليوسفي بين 2.5 و5 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيهات، والتين 6.5، والبرتقال أبوسرة بين 2.5 و5 جنيهات، والجوافة بين 4 و7 جنيهات، والرمان بين 3 و5 جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها.