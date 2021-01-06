شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم «ليفي» من رحم سيدة أثناء عملية ولادة بمستشفى إسنا التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن أطباء مستشفى إسنا التخصصي جنوب الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفي، من إجراء عملية استئصال ورم ليفي من رحم سيدة في العقد الثالث من عمرها، حامل في منتصف الشهر التاسع.

واستقبل أطباء مستشفى إسنا سيدة تبلغ من العمر 30 عاماً، حامل في منتصف الشهر التاسع، وتعاني من نزيف رحمي مستمر وآلام بالبطن، وكانت تعاني من هذه المشكلة منذ فترة زمنية طويلة.

وبفحصها تبين إصابتها برحم متعدد الأورام الليفية يزن أكثر من 4 كيلو جرامات، وعلى الفور قرر لها إجراء ولادة قيصرية لها ووضعت جنينها، ثم تم عمل عملية أستئصال الأورام الليفية للسيدة، مع الحفاظ على حالة الرحم دون نزيف، وحالة الأم والمولود بصحة جيدة.

شارك في العملية كل من، الدكتورة أمانى عبدالصبور، والدكتورة صباح قناوى، والدكتور هدرا عادل، والدكتور محمد عبدالعزيز، والدكتورة حنان أبوالحسن، وفريق التمريض، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميمة عبدالخالق، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى.

وتقدم الدكتور محمود خضري، مدير المستشفى، بالشكر لفريق قسم النساء والتوليد وقسم التخدير وطاقم التمريض، مؤكداً أن المستشفى بكامل فريق العمل داخله على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المرضى.