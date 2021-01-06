شكرا لقرائتكم خبر عن رمسيس النجار: الشعب المصري الوحيد الذي يحتفل بكافة الأعياد سويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ رمسيس النجار، مستشار الحريات الدينية في الكنيسة الأرثوذكسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الثاني والشعب المصري بعيد الميلاد المجيد.

وقال النجار، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الشعب المصري هو الوحيد الذي يقوم بالاحتفال بكل الأعياد سويا، لا فرق بين مسيحي ومسلم، لأننا نؤمن بأن سيدنا عيسى ولد بطريقة إعجازية قسم بها التاريخ.

وأضاف أن عيد الميلاد المجيد هو عيد شتائي له طبيعة خاصة، ويقوم فيه المسيحيون بصيام 43 يوما، 40 يوما من أجل انتظار المولود، و3 أيام بسبب معجزة نقل جبل المقطم في عهد المعز لدين الله الفاطمي.