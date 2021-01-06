شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الشبورة الكثيفة مستمرة حتى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة ستستمر حتى الأحد المقبل، وتبدأ من الـ12 منتصف الليل وحتى الـ8 صباحا، ثم تتضح الرؤية بعد ذلك في الـ9 صباحا، وهي موجودة في شمال البلاد والمدن الجديدة والطرق الرئيسية.

وأضاف «شاهين»، خلال حديثه في برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة TeN، أن الرؤية تنخفض حتى 100 متر، ويتم التواصل بشكل مستمر مع الإدارة العامة للمرور، للتحذير من الشبورة وضبط الطرق.

وأشار، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري، إلى أنه «على المواطنين تأخير مشاويرهم غير الضرورية، والتحرك وفق إرشادات الطرق في مثل تلك الأوقات، كالتحرك البطيء»، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستقع بين الـ22 والـ23 درجة، وتصل إلى 26 درجة بشمال وجنوب الصعيد، وهو طقس شتوي دافئ في النهار، وبارد في فترات الليل.