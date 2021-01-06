شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. إقامة احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية عبر «فيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاشورعمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، عن إقامة احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية، اليوم الأربعاء، عبر تقنية «فيديو كونفرانس» بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وقال «عمري» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الاحتفالية تقام تحت شعار «التجارب الرائدة في تعليم وتعلم الكبار في ظل جائحة كورونا» ويشارك فيها ممثلون عن جامعة الدول العربية، والشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، والمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، وعدد من الخبراء من الدول العربية.

وأوضح أن اليوم العربي لمحو الأمية، يعد مناسبة مهمة لمراجعة الجهود المبذولة للدول العربية، لمواجهة الأمية وفق التوجيهات العالمية ومتغيرات العصر، مشيرًا إلى أن الأمية في المنطقة العربية، مازالت تعوق مسارات التنمية المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية.

وأشار «عمري» إلى أن الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية في السادس من يناير من كل عام، يعد بمثابة حشد الطاقات وتكثيف الجهود والتعرف على المبادرات الناجحة، خاصة وأن مشكلة الأمية في الوطن العربي تزداد تفاقمًا بسبب النزاعات المسلحة والنزوح.

وتابع: «نسبة الأمية في الوطن العربي حوالي 21% وقد تزداد في المستقبل بسبب عدم الاستقرار في عدد من الدول العربية، مما يؤثر سلبًا على نسب التحاق الأطفال بالتعليم النظامي، كما أن جائحة «كورونا» بتداعياتها قد يكون لها تأثيراتها خاصة عند تعطيل الدراسة لفترات مما يؤثر بالسلب على بعض المهارات التي اكتسبها الكبار.»