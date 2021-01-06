شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات الكهربائية.. من يحسم سباق السيطرة على المستقبل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صحيفة «فايننشيال تايمز» إن كثيرين بدءوا من الآن النظر إلى محرك الاحتراق الداخلى للسيارات التقليدية باعتباره مثل التبغ والإسبستوس، أي مسبب للمرض وسيكون المستقبل للسيارات الكهربائية بالكامل.

وأضافت في تقرير، اليوم الأربعاء، أن «جنرال موتورز» العملاقة ستزيد المبلغ الذي ستنفقه لتطوير صناعة السيارات الكهربائية إلى ٢٧ مليار دولار في محاولة منها لاستعادة الريادة في هذا المجال بعد أن سبقتها تسلا، منوهة إلى أن تسلا تحتل حاليا نحو ٨٠ ٪ من مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وفق بعض التقديرات ما يجعل من الصعب على جنرال موتورز اللحاق بها.

ونوهت إلى أن جنرال موتورز كانت الأولى في السوق الأمريكى للسيارات الكهربائية منذ ١٠ سنوات فقط وبتفوق كاسح على أقرب منافس لها وقتذاك وهو تويوتا بريوس، غير أن الزمن تبدل في الثلاث سنوات الأخيرة منذ انطلاق مبيعات تسلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السباق سيتوقف في نهاية المطاف على قدرة أيا من المتنافسين على عمل مزيد من الخفص في أسعار البطاريات، كما لفتت إلى أن القيمة السوقية لـ تسلا أصبحت تعادل قيمة جنرال موتورز نحو عشر مرات، ما يمنحها ميزة في المركز المالى، غير ان جنرال موتورز تقول انها قادرة على تقديم منتجات اكثر جودة مستغلة خبرة ١١٢ عاما بينما تسلا حديثة العهد.