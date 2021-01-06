شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم: «القاهرة – إسكندرية» 50 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السكة الحديد متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاربعاء على الخطوط الرئيسية، والتي تراوحت مابين ٢٥ إلى 60 دقيقة.

وناشدت جمهور الركاب في بيانها بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعداد، وأوضحت أن التاخيرات والتهديات نتيجة أعمال التجديدات التي تقوم بها، وجاءت المتوسطات كالآتي:-

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٥٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٤٥ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وأوضحت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.