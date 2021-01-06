شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 10 حالات من كورونا بمستشفى بنها العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها العام خروج 10 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا واستقرار حالتهم بعد ورود سلبية المسحة التي تم سحبها لهم مع استمرار فترة العزل المنزلى حتى التأكد من تمام الشفاء للحالات

قالت مدير المستشفى أن إجمالى الحالات المحجوزة بالقسم الداخلى 56 حالة من بينهم 16 حالة بالرعاية المركزة موضحة أنه تم تسجيل حالتى وفاة اصابة مشيرة إلى أن شبكة الأكسيجين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها

واكدت مصادر طبيه بمستشفى التأمين الصحي ببنها والنيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة تسجيل 3 حالات وفاة بالعزل الدخلى متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا كانوا محجوزين بالعناية المركزة

وأوضحت المصادر أن المستشفيات تستقبل حالات الإصابات بكورونا ويتم الفرز بين الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز وأخرى يتم عزلهم منزليا مع تقديم لهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحه