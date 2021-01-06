وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا عن موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، وتشمل (تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة – ممشى أهل مصر - منطقة مثلث ماسبيرو - منطقة سور مجرى العيون)، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية ما يزيد على 85%، ويضم المشروع 3 مطاعم، ومنطقة الكافتيريا أمام متحف الحضارة، وملاهي الأطفال، وساحة الشاي، وحمامات، وموقف سيارات، ومنطقة جلسات الكافتيريا بالجزيرة، ومناطق جلسات بمنطقة اللسان.

وأضاف الوزير، أنه جارٍ تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية للأعمال بالقطاع الأول 95 %، وتضم المرحلة الأولى من الممشى، ما يلى: ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، و5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجارياً، و 3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، و3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 متراً وتسع 1240 فرداً، ومسرح بمساحة 275 م2 ويسع 772 فرداً، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وأوضح وزير الإسكان، أن القطاع الثاني من مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، بطول 3.2 كم، ويشتمل على الجزء الجنوبي (كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم - كوبري أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول 1.1 كم)، والجزء الشمالي (كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل بطول 1.3 كم)، ويضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 3.1 كم متوسط عرض الممشى العلوى 4.5 م ومتوسط عرض الممشى السفلى 6.5 م، و19 مبنى (مطعم عائم - 3 كافيتريات - 63 محلا تجارياً - 7 مبانٍ للخدمات)، و9 مدرجات بإجمالي مساحة 638 م2 وتسع 2552 فرداً، ومسرحين بإجمالى مساحة 425 م2 بسعة 1700 فرد، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث يجرى تنفيذ مشروع الأبراج، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ 67 %، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذه 72 %، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2، وبلغت نسبة تنفيذه 50 %.

وقال وزير الإسكان: جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمساحة 95 فداناً، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجارى فندقى، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها، ويجرى حالياً صب سقف الدور الخامس ببعض العمارات السكنية.​