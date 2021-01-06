أخبار مصر

تزاحم المغادرين في ميناء سفاجا بعد استئناف حركة الملاحة مع السعودية (صور)

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم المغادرين في ميناء سفاجا بعد استئناف حركة الملاحة مع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب تأكيد الحجز الخاصة بعبارات الركاب العاملة بين مينائى سفاجا وضبا السعودي تزاحما للمغادرين بعد قرار السلطات السعودية استئناف الرحلات البحرية وإلغاء الإجراءات الاستثنائية للوقاية من انتشار فيروس .

وأعلن التوكيل الملاحي للنش السريع تأكيد رحلته البحرية من ميناء سفاجا البحري لعدد 120 سياره تريبتك، بالإضافة إلى العدد القانوني للركاب المصرح بهم، ولم يتمكن عدد كبير من تاكيد حجزهم بعد أن اكتمل العدد القانونى للرحلة الأولى.

كانت السلطات السعودية أغلقت جميع منافذها لأكثر من أسبوع بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في عدة دول.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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