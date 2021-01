شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل في القاهرة والمحافظات لجميع المؤهلات وبدون مؤهل (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية ومن خلال مبادرة طور وغير عن الوظائف التالية:

1- فرصة للشباب بالمحافظات المختلفة شركة دومتى واحدة من اكبر الشركات بالقطاع التصنيع الغذائىFMCG

يوم السبت 9 يناير 2021 من الساعة 10 ص إلى 4 عصرا

العنوان: منشأة الجمال طاميه الفيوم بجوار مكتب البريد بمنشاة الجمال

تطلب للتعين فورا بمصانعها بالسادس من اكتوبر ( خبرة وبدون خبرة ):

عامل انتاج

–

مميزات وحقوق العمل بالشركة والشروط:-

1. تامين اجتماعى- تامين صحى

2. مرتب جيد + ارباح سنوية + ترقيات + زياده سنوية

3. توفير تدريب على مهارات الانتاج والعمل والتنمية البشرية

-

توفر الشركة خطوط انتقال من :

( الفيوم- المنوفية- الجيزة وضواحيها- بنى سويف- 6اكتوبر- الغربية )

-

) -الموهل بداية من يقراء ويكتب حتي متوسط- موقف للتجنيد للذكور )

8 ساعات عمل فقط- ثلاث ورديات

-----

للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى وهيتم التواصل معاك

-------

والذهاب مباشرة دون انتظار تاكيد يوم السبت 9 يناير 2021 من الساعة 10 ص إلى 4 عصرا

العنوان: منشأة الجمال طاميه الفيوم بجوار مكتب البريد بمنشاة الجمال

----------------

 01062235556 -استاذكريم

 01060653332 -استاذ اسلام

 01012002887-استاذ محمد هاشم

------------------------------------------------------

2- فاين الصحية القابضة لصناعة الورق تطلب للتعين:

1- فني صيانة ميكانيكية

2- مشغل ماكينة

---------

مكان العمل: 6 اكتوبر

-------

1- فني صيانة ميكانيكية

تفقد عام وبشكل متكرر يوميا لمعدات المصنع جميعها بالاضافة إلى تعبئة النماذج المعدة لذلك والقيام باعمال الصيانة حسب البرامج المعدة والتي تتطلب مهارة خاصة لوجود بعض الصعوبات النسبية نوعا ما وأصلاح الأعطال الطارئة

----

الشروط:

- مؤهل متوسط

- خبرةمن سنة إلى 3 سنوات في نفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 28 سنة

--------

الحقوق:

- المرتب: من 2300 ل 2700

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

- توفير المواصلات للقاهرة والجيزة

---------

2- مشغل ماكينة

1. مسؤول عن تشغيل جزء أو اكثر على خط الأنتاج مع أعتماد إجراءات التشغيل القياسية طبقا لتعليمات التشغيل والأمن الصناعي للتأكد من استمرار التشغيل الفعال والكفء بما يتلاءم مع أهداف وخطط الأنتاج

2. عمل المعايرات المطلوبة ووضع أسس التشغيل للتأكد من وجود التزامن المطلوب لجميع مراحل الأنتاج ولضمان التشغيل الكفء وتقليل المخلفات.

------

الشروط:

- مؤهل متوسط

- خبرةمن سنة إلى 3 سنوات في نفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 28 سنة

--------

الحقوق:

- المرتب: يتراوح ما بين 3300 ل 3800حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

- توفير المواصلات للقاهرة والجيزة

---------

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

----------------------------------------------------

3- سنترو للإستثمار العقاري تطلب للتعين:

1- تلي سيلز

2- مصمم جرافيك

3- مسؤول مبيعات

-----------

مكان العمل: التجمع الخامس

--------

1- تلي سيلز

*الاتصال بالعملاء المحتملين والحاليين لإطلاعهم على خدمات المؤسسة باستخدام نصوص مجهزة” سكريبت”.*

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- اناث

- سنتين خبرة في نفس المجال

- حد اقصى للسن 35 سنة

- جيد بالانجليزية

-----------

الحقوق والمزايا:

- المرتب: 3500 + العمولة

- العمل 8 ساعات من 10 إلى 6

- تأمينات

- موبايل – لاب توب

2- مصمم جرافيك

العمل على تصاميم الشركة وفقاً للمعاير المحددة.

إعداد التصاميم المبتكرة وبشكل احترافي.

الشروط:

- مؤهل عالي كلية فنون تطبيقية أو فنون جميلة أو تربية فنية

- اناث وذكور

- خبره في برامج Photoshop- Illustrator

-In design

- حد اقصى للسن 30 سنة

- جيد بالانجليزية

-----------

الحقوق والمزايا:

- المرتب: يبدأ من 3500

- العمل 8 ساعات من 10 إلى 6

- تأمينات

- موبايل – لاب توب

------------------------

3- مسؤول مبيعات

تحديد احتياجات العملاء وقدراتهم المالية على اقتراح الحلول التي تناسبهم.

إجراء عمليات التفاوض والتشاور مع العملاء بشأن ظروف السوق والأسعار

التأكد من صحة البيانات وضمان التعامل العادل والصادق.

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- اناث وذكور

- خبرة سنة في نفس الوظيفة والمجال

- حد اقصى للسن 35 سنة

- جيد بالانجليزية

-----------

الحقوق والمزايا:

- المرتب: على حسب الخبرة + العمولة

- العمل 8 ساعات من 10 إلى 6

- تأمينات

- موبايل – لاب توب

------------------------

للتقدم يرجى ارسال السيرة الذاتية على:

[email protected]

Subject: (Job Title + 401) for example (Telesales + 401) with recent photo

------------------------------------

4- مصنع لمواد البناء بالمنيا تطلب للتعين:

1- مشغل ميزان / فني تعبئة

إعداد تقارير عن شحنات الأسمنت والشاحنات يوميا من خلال برنامج SAP

2- إشراف خدمات نظافة

يقوم بأعمال النظافة داخل المصنع للمكاتب والأقسام والمطعم والبوفيه ودورات المياه

3- أخصائي أمن صناعي

تأكد بأن المباني ومواقع العمل الأخرى آمنة. مراقبة مواقع العمل للتأكد من أنها آمنة ليعمل بها الأشخاص. فحص المعدات والآلات لضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة، والتقاط الصور إذا لزم الأمر وعمل تقارير.

4- فني كهرباء تخصصات power and control / PLC / أجهزة )

5- فنيين جميع التخصصات

جميع تخصصات خريجي معهد دون بوسكو

-------------

مكان العمل: المنيا

-------------

الشروط المشتركة:

- مؤهلات عليا – ومؤهل متوسط لوظيفة الاشراف الداخلي نظافة ولا يشترط مؤهل لفني كهرباء

- حد اقصى للسن 30 سنة

- إجادة الكمبيوتر وبرامج الأوفيس لوظيفة مدخل البيانات ومشغل الميزان

------

الحقوق المشتركة:

- مرتب: مجزي يحدد بعد المقابلة

- 8 ساعات عمل

- مواصلات

--------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

-------------------------------------------

5- اكتف سبورت هاوس للملابس الرياضية يطلب للتعين:



1- بائع داخلى

2- عامل مخزن

------

1- بائع داخلى

مكان العمل: فروع القاهرة الكبرى

---

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين وفوق متوسط

- خبرة في بيع الملابس

- حد اقصى للسن 35 سنة

----------

الحقوق:

المرتب 2100 + عمولة

9 ساعات عمل

--------------------------

2- عامل مخزن

تسليم واستلام البضائع

مكان العمل: العبور

---

الشروط:

- مؤهل متوسط وبدون

- خبرة في بيع الملابس

- حد اقصى للسن 35 سنة

----------

الحقوق:

المرتب 2000

8 ساعات عمل

توفر الشركة مواصلات

--------------------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

=================

6- براند هاوس- ملابس كلاسيك تطلب للتعين:



1- مدير فرع

2- مبيعات داخل الفرع

3- عامل مخزن

4- عامل نظافة

------

مكان العمل: الزقازيق

مكان عمل المبيعات:- طنطا – القاهرة- زقازيق

------

1- مدير فرع

المسؤول عن عمل الاستراتيجيات التي تناسب المنطقة من حيث مواجهة المنافس وطبيعة العملاء والمنتج ودراسة السوق وإيجاد الفرص والعمل على الخطط التي تتماشى مع أهداف المؤسسة وتساعد على نمو المبيعات

------

الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط

- خبرة في مجال الملابس الكلاسيكية / الخبرة من 2 -4 سنوات في نفس المنصب

- ذكور

- حد اقصى للسن 35 سنة

-----

الحقوق والمميزات:

- المرتب: 3250 إلى 4000 حسب الخبرة + العمولة

- 8 ساعات عمل

- مكافأت- فرص للترقى – تأمين صحي- عمولة

-------------- ------

2- مبيعات داخل الفرع

تنفيذ كافة حركات البيع والاستقبال والترتيب والشد داخل الفرع

الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط

- خبرة في مبيعات الملابس الكلاسيك

- ذكور

- حد اقصى للسن 35 سنة

-----

الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2250 إلى 3000 حسب الخبرة + العمولة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

------

3- عامل مخزن

يعمل داخل المخزن في شحن وتفريغ البضاعة تحت اشراف امين المخزن كما يوكل اليه اعمال تنظيف ونقل الاصناف

الشروط:

- مؤهل متوسط

- ذكور

- خبرة سنة

- حد اقصى للسن 35 سنة

-----

الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2250 إلى 2500 حسب الخبرة

- 12 ساعة عمل

- تأمينات

------ ------------

4- عامل نظافة

الاهتمام بنظافة الادارة

الشروط:

- مؤهل أو بدون

- ذكور

- حد اقصى للسن 35 سنة

-----

الحقوق والمميزات:

- المرتب: 1800 إلى 2000 حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية:

https://tinyurl.com/y2ou82pl

==========

7- شركة capital agro للموبايلات تطلب للتعين:

- مبيعات داخل الفروع

------

مكان العمل: فروع القاهرة الكبرى

---

يقوم باعمال البيع والكاشير

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 30 سنة

----------

الحقوق:

المرتب 2100 + 1400 عمولة

8 ساعات عمل

تأمينات

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

=============

8- توفير للمواد الغذائيه «كازيون ماركت» يطلب للتعين:

1- مدير فرع

2- موظف فرع

------

مكان العمل: فروع القاهرة الكبرى – الزقازيق – اسماعلية – السويس – الشرقية – دمياط- بورسعيد

---

1- مدير فرع

يقوم باعمال البيع والكاشير وجرد المنتجات وطلبات الفرع

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- خبرة كمدير فرع بمجال الهايبرماركت

- حد اقصى للسن 40 سنة

----------

الحقوق:

المرتب حسب الخبرة

9 ساعات عمل

600 جنيه بدل مواصلات شهري

--------------------------

2- موظف فرع

يقوم باعمال البيع والكاشير

---

الشروط:

- مؤهل متوسط

- حد اقصى للسن 40 سنة

ذكور واناث

----------

الحقوق:

المرتب قابل للتفاوض

8 ساعات عمل

600 جنيه بدل مواصلات + بونص

--------------------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

=============

9- مصنع مواد غئائية يطلب للتعين:

«امن اداري»

شغله هيكون على بوابة وجوة بياخد الحضور- تناوب

------

المكان:في اكتوبر

------

المميزات:

مرتب 2100 ل 8 ساعات وبيدخل في 3000 ج

الشركة بتوفر مواصلات

----

الشروط:

مؤهل متوسط

- السن 27 سنة

-----

المناسب يملأ الاستمارة دي: اضغط هنا

=============

10- مجموعة صيدليات العزبى تطلب للتعيين



صيدلى (بكالوريوس صيدلة – خبرة من 6 اشهر إلى 6 سنوات)

--------

مكان العمل: التجمع – مدينتي – الرحاب – شبرا – دار السلام – حدائق الاهرام

دمياط- بورسعيد

------

#الشروط:

- شيفتات (مسائي وليلى)

- الحد الاقصى للسن 35 سنة

- تحديد موقف الجيش

------------------

المميزات:

- مرتب مجزى واحتساب سنوات الخبرة السابقة

- عمولة وحوافز

- بدل مواصلات (حدائق الاهرام – التجمعات – مدينتي)

- اجازات سنوية ورسمية

- دورات تدريبية في اقوي مكتب علمي في مصر

- يمكن للصيادلة المكلفين التقديم

--------------------------------

للتقديم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا