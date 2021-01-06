شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يغلق 9 مقاهي ومحلات مخالفة للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق 9 مقاهي ومطاعم ومحلات لمدد مختلفة ما بين يومين وأسبوع، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم الغلق شهراً كاملاً، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها عدم ارتداء الكمامات والجوانتيات، كما أغلقت المقاهي لعدم ارتداء العاملين بها الكمامات والجونتيات، إضافة لزيادة استيعاب المقاهي عن 50%، مما أدى للزحام والتكدس بها، إضافة لتعدي محال على الشوارع الرئيسية ،جاء ذلك خلال جولة لمحافظة كفر الشيخ ،رافقه خلالها عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ.

وشملت جولة المحافظ ونائبه حي الأوقاف الجديد، وتم غلق عدد من المقاهي والمطاعم، وشارع المصنع ،كما تفقد عدد من الشوارع بحي سخا، ومنطقة غرب مدينة كفر الشيخ، وأغلق عدد من المقاهي بشارع الجامعة، وبشارع صلاح سالم، كما تفقد عدد من شوارع حي الأوقاف القديم، ولم يكتف محافظ كفر الشيخ بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والكافتريات بل شملت كافتيريا بداخلها صالة لممارسة بعض الألعاب، ولاحظ عدم تهوية المكان، وتواجد عدد كبير من الشباب دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات.

وشدد محافظ كفر الشيخ خلال جولته الليلية على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر أصحاب المقاهي والمحال من غلق محالهم ومقاهيهم لمدد أخرى في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيداً بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات ،مؤكداً أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات ،حفاظا على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته.

كفرالشيخ