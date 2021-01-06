شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليار جنيه لإنشاء محطتي تحلية مياه ومينائي صيد في حلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد منطقة حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مجال مياه الشرب وصيد الاسماك، بتكلفة اجمالية تصل إلى نحو مليار و١٥٠ مليون جنيه وذلك بهدف توفير احتياجات الكنكقة من مياه الشرب وتوفير فرص عمل بهذة المشروعات.

وتشمل هذة المشروعات التي تنفيذها الدولة تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بالشلاتين بقيمة 452 مليون جنيه بمرحلتيه الأولى والثانية، بطاقة تبلغ 9000م3/يوم، ويتكون المشروع من مأخذ بحرى بطاقة 20 ألف م3/يوم مكون من خطين سحب مواسير HDPE قطر 1000 مم، بطول 1524 م.ط، وفانوسين خرسانيين على نهاية خطوط السحب، وخطين راجع مواسير HDPE قطر 800 مم بطول 1320 م.ط، بجانب الأعمال الكهروميكانيكية إضافة إلى أعمال الموقع العام.

وتشمل المشروعات الخدمية مشروع محطة تحلية مياه البحر بأبورماد بطاقة 4500م3/يوم بقيمة 280 مليون جنيه بمرحلتيه الأولى والثانية، ويضم مأخذ بحرى بطاقه 20الف م3/يوم، وعدد 2 خط سحب مواسير HDPE قطر 800 مم، طول الخط الواحد منها 180 م.ط، وعدد 2 فانوس خرسانى على نهاية خطوط السحب، بجانب عدد 2 خط راجع مواسير HDPE قطر 630 مم، طول الخط الواحد 160 م.ط، بجانب الأعمال الكهروميكانيكية ورافع مياه وخزان تكديس سعة 5000م3إضافة إلى أعمال الموقع العام.

وفي مجال الثروة السمكية، يتم تنفيذ مشروع مينائي صيد بالشلاتين وأبورماد بقيمة تقديرية تصل إلى 423 مليون جنيه، والذي يهدف إلى إقامة ميناء متخصص للصيد يساهم في تنمية المنطقة لأهميتها كنقطة للتجارة البينية بين مصر والسودان، ويعتبر المشروع بمثابة استكمال لأعمال التطوير للمنطقة ككل وزيادة التواجد السكنى بها ورفع كفاءة نشاط الصيد مع توفير التبريد والتصنيع الحديث للأسماك لخدمة المناطق السياحية والعمرانية بالجنوب، بما يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل في مناطق التصنيع والتبريد والخدمات بالميناء، حيث تقدر المساحة المقام عليها المشروع حوالي 150ألف م2 وهو يسمح باستيعاب ما يقدر من 80 مركب بالإضافة للمبانى الخدمية.