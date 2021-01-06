شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المصالحة مع قطر.. مرتضى منصور لعمرو أديب وأحمد موسى: «أنا مش رقاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، موقف الثنائي الإعلامي عمرو أديب وأحمد موسي من دولة قطر.

وقال في فيديو عبر «يوتيوب»، الأربعاء: «موقفي ثابت من دويلة قطر ولن يتغير».

أضاف: «عايز أقول لعمرو أديب وأحمد موسى أنا مش رقاصة عشان كل شوية أميل في اتجاة حسب المصلحة».

تابع: «أكن كل احترام وتقدير للشعب القطري، ولكني مختلف مع قيادته التي تعادي بلدي وتحرض على جيش وشرطة مصر».

ختم قائلًا: «لذلك لن أتراجع عن موقفي ضد سياسته، ولست مثل عمرو أديب وأحمد موسي، ولن أقوم بالرقص على كل الحبال».

كان الإعلامي أحمد موسى انتقد النظام القطري بعد توقيع دول الرباعي «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» على بيان المصالحة مع قطر.

وقال «موسى» إن هناك «دم شهداء» بين مصر والنظام القطري الحالي، مشددًا على أنه لن يغير موقفه من دولة قطر.