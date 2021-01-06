شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: وزير الأوقاف كسر الحاجز الزجاجي لوظائف المرأة.. والوزارة تعيش عصرها الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تعيين 13 قيادة نسائية بوزارة الأوقاف انتصار جديد للمرأة، والدكتور مختار جمعة بهذا القرار كسر الحاجز الزجاجي لوظائف المرأة في وزارة الأوقاف، حيث كانت تلك المواقع مقصورة على الرجال فقط.

وأضافت مرسي، في بيان، الأربعاء، أن وزارة الأوقاف تعيش عصرًا ذهبيًا للمرأة، فلأول مرة يتم التوسع في تعيين واعظات بالمساجد، ومحفظات القرآن الكريم، الأمر الذي جعل أحلام المرأة في الأوقاف تعانق السماء.

وتمثلت أبرز إنجازات المرأة المصرية في الأوقاف خلال العام الحالي في تعيين 13 قيادة نسائية في الهيكل الجديد لوزارة الأوقاف المصرية.