شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين «السكة الحديد» و«الأنفاق» لربط القطار الكهربائي و«الروبيكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، يرافقه نائب قطاع الخدمات المشتركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة، خط السكة الحديد في المسافة من كم ١٧ حتى محطة الروبيكي بكم ٤٥ خط عين شمس/ السويس. في اطار توجيهات وزير النقل بمراجعة وتنسيق الأعمال بين خطي السكة الحديد والقطار الكهربي في المسافة من محطة عدلي منصور ومحطة الروبيكى.

حيث تم الاجتماع مع المهندس/ ايسر رأفت، مسؤول مشروع القطار الكهربى عن الهيئة القومية للانفاق، ومديري المشروع من الشركات المنفذة، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد أملاك السكة الحديد من الجهة الجنوبية لإقامة سور مشترك يضم خطي القطار الكهربى وخط السكة الحديد في المسافة من محطة عدلي منصور والروبيكى، طبقًا لتوجيهات معالى الوزير، على ان يتم ذلك بلجنة مشتركة بين السكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق، كما تم مراجعة أعمال السكة في المسافة المذكورة.

بعدها تفقّد رئيس الهيئة محطة الروبيكي وبدر، مطالبًا بإعادة تأهيل أحواش ومحطات الروبيكي/ درب الحاج/ الشروق، وكذا مراجعة السكك على طول المسافة من كم ١٧ وحتى كم ٤٥ على أن يتم ذلك قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وفى نهاية الجولة تم تفقد رئيس الهيئة اعمال تشغيل قطارات البضائع بمحطة الروبيكى وتم صرف حافز فورى لناظر محطة الروبيكى وكذا ملاحظ هندسة السكة بالمحطة على قيامهم بأداء عملهم طبقا لتعليمات السكة الحديد.