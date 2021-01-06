شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة موجة كورونا الثانية في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للاسوق وتجمعات المواطنين بالمواقف والمصالح الحكومية والمنشأت الشرطية التي تتردد عليها الجماهير وذلك في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد «جاب الله» تطهير وتعقيم مجمع المحاكم وقسم الشرطة محطة سكة الحديد والمواقف وسوق ليبيا ومكاتب البريد وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا.

وشدد على مواصلة استمرار حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الاحياء السكنية والعزب، ورش المبيدات لمقالب القمامة في الفترة المسائية.