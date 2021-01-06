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تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة موجة كورونا الثانية في مطروح

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علي الشوكي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للاسوق وتجمعات المواطنين بالمواقف والمصالح الحكومية والمنشأت الشرطية التي تتردد عليها الجماهير وذلك في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار .

وأكد «جاب الله» تطهير وتعقيم مجمع المحاكم وقسم الشرطة محطة سكة الحديد والمواقف وسوق ليبيا ومكاتب البريد وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا.

وشدد على مواصلة استمرار حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الاحياء السكنية والعزب، ورش المبيدات لمقالب القمامة في الفترة المسائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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