شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في حي ثان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقة اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية والمهندس رمضان السيد رئيس حي ثان وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة حملة مكبرة لإزالة الأشغالات والباعة الجائلين بنطاق الحي.

تضمنت الحمله رفع الإشغالات بشارع طنطا وسوق بورسعيد وسوق السلام وشارع العشريني والمدارس وجزء من شارع هدي شعراوي وذلك لعودة السيولة المرورية وإزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة وأسفرت الحملة عنها تحرير 41 محضر.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية وتفعيل حملات إزالة الإشغالات بصورة مستمرة لأعادة الأنضباط بالشارع الإسمعلاوي وإزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والحفاظ على المظهر الحضاري وفرض هيبة الدولة والقانون.

وخلال الجولة ألتقي المهندس أحمد عصام الدين مع المواطنين وحثهم على التعاون مع الجهاز التنفيذي والتواصل الدائم مع الحي التابع لهم لإزالة كافة صور التعديات أولا بأول.