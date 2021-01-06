شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء ولادة طبيعية في مستشفى العزل بالبحيرة.. ووفاة رضيعة بفيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري أطباء العزل فى مستشفي كفر الدوار العام عملية ولادة طبيعية لسيدة مصابة بفيروس كورونا فى المستشفي المخصص للحجر الصحي فى البحيرة، وتوفيت طفلة رضيعة مقيمة بمدينة دمنهور نتيجة متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكان فريق طبي مكون من الدكتور محمد عبد القادر، أخصائى النساء والتوليد، والدكتور محمد النشار، أخصائى النساء والتوليد، والدكتور أحمد سعيد، أخصائى طب الأطفال، ومعهم فريق تمريض مكون من منى المعداوى وهالة عبد العزيز وشيماء عبدالحليم ودعاء مصطفى قاموا باجراء عملية ولادة طبيعية للسيدة المصابة بالفيروس.

وأكد الدكتور خالد شوقي مدير مستشفى كفر الدوار العام، أن حالة السيدة مستقرة وكذلك الحالة الصحية للطفل المولود ويجري متابعتهما عن طريق فريق مخصصة لرعايتهما.

ومن ناحية أخري توفيق الطفلة «جوري .م» عمر عام و4 شهور، مقيمة دمنهور، داخل مستشفى الأطفال بالإسكندرية، والذى تم نقل الطفلة إليه منذ 10 أيام، بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد والذى اصيبت به عن طريق العدوي المنتقلة لها عن طريق والدتها التى تعمل ممرضة فى دمنهور.

إجراء ولادة طبيعية فى مستشفى العزل بالبحيرة .. ووفاة رضيعة بفيروس كورونا

إجراء ولادة طبيعية فى مستشفى العزل بالبحيرة .. ووفاة رضيعة بفيروس كورونا

إجراء ولادة طبيعية فى مستشفى العزل بالبحيرة .. ووفاة رضيعة بفيروس كورونا

إجراء ولادة طبيعية فى مستشفى العزل بالبحيرة .. ووفاة رضيعة بفيروس كورونا

إجراء ولادة طبيعية فى مستشفى العزل بالبحيرة .. ووفاة رضيعة بفيروس كورونا