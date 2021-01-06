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ضبط مقاهي تقدم «الشيشة» للمواطنين في الهرم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات بصفة دورية لمتابعه التزام المقاهي والمحلات بالاجراءات الاحترازيه، قامت إدارة الاشغالات بالقطاع الجنوبي وبالتنسيق مع شرطه المرافق بالحي بعمل حملة علي شارع اللبيني هرم.

وتم ضبط مقاهي مخالفه لقرار الحكومه لعدم اتخاذهم الاجراءات الاحترازيه وتقديم الشيشه للمواطنين وتم رفع كافة التعديات والاشغالات علي حرم الطريق ورفع كافه الاشغالات من المحلات وتمت مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الحي وجاري تحرير محاضر للمخالفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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