محافظة القاهرة: غلق ٨ مقاهٍ مخالفة بمدينة نصر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قاد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإعادة الانضباط لشارع أنور المفتي بمدينة نصر.

وصرح نائب المحافظ بأن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات أمام عدد 8 كافيهات بالشارع والتعدي على المسافات الحرة والحدائق مع الغلق والتشميع لتلك المقاهي، وذلك للإدارة بدون ترخيص والتعدي على الأرصفة، إضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى، تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إزالة التعديات والإشغالات فى مسار محور الوفاء والأمل (شينزو آبى) بمدينة نصر، وذلك في المسافة من المنطقة الحرة حتى أول مدخل الهجانة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن طول المسار يبلغ 8 كم، منها 2 كم داخل عزبة الهجانة، وجار تنفيذ المحور بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدًا أنه جار المتابعة اليومية لحين الانتهاء من التعارضات والإشغالات فى المسار، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

يذكر أن محافظة القاهرة، وفي إطار تنفيذ محور (الوفاء والأمل)، نقلت ما يزيد على الـ900 أسرة كانت تقطن أسفل خطوط الضغط العالي بعزبة الهجانة، وهي منطقة خطرة، وتم تسكين جميع الأسر في وحدات جديدة مجهزة بكامل الأثاث فى مشروع أهالينا بنطاق حي السلام.