أول تجسيد للمصالحة.. وزيرا المالية المصري والقطري يفتتحان فندقًا بالقاهرة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

افتتح وزير المالية القطري علي شريف العمادي، مساء الثلاثاء، فندق "سانت ريجيس" على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، وستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي.

كان "العمادي" قد وصل إلى القاهرة، مساء الثلاثاء، قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات.

ويعد "العمادي" أول مسؤول يستقل طائرة قطرية تعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية منذ أزمة يونيو عام 2017.

وجاءت الزيارة بعد ساعات قليلة من توقيع قادة القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، "بيان العلا"، الذي نص على إنهاء المقاطعة العربية لقطر وعودة العلاقات وفتح المجال الجوي معها.

وبحسب بيان لشركة الديار القطرية، ونقله موقع "الشرق" القطري، قال "العمادي" إن "دولة قطر باستثمارها عن طريق شركة الديار القطرية في هذا المشروع المتميز تؤكد بشكل عملي على التزامها بالمساهمة في دعم القطاع السياحي لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، ويمثل هذا المشروع إضافة جديدة للاستثمارات القطرية في مصر التي تتجاوز الخمسة مليارات دولار في مختلف المجالات".

بدوره، قال الدكتور محمد معيط: "نبارك لشركة الديار القطرية افتتاح هذا الفندق الرائد اليوم والذي جاء نتيجة قرار الشركة بالاستثمار في القطاع السياحي أحد أهم القطاعات للاقتصاد المصري".

وأضاف أن "زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر تعتبر أحد أهم أهداف الحكومة المصرية، والقطاع الخاص يمثل أحد أهم قطاعات الاستثمار في مصر، والاهتمام بالتوسع في الاستثمار يخلق فرصًا اقتصادية من خلال دعم الاقتصاد الكلي وزيادة الوظائف وتوطين التكنولوجيا. لذلك فإن الحكومة المصرية ترحب دائما بالاستثمارات الأجنبية وتوفر لها المناخ المناسب للاستثمار".

ويقع فندق سانت ريجيس القاهرة، على ضفاف كورنيش النيل في قلب القاهرة حيث يعتبر أحد أهم مشاريع شركة الديار القطرية الكبيرة في مصر والذي تجاوز إجمالي الاستثمار فيه مليار دولار أمريكي.

يتكون الفندق من مجمع راق بمساحة بناء إجمالية تتجاوز 197 ألف متر مربع، ويضم برجين شاهقين بارتفاع 135 مترًا، إضافة لمبنى خدمات الفندق والمؤلف من 7 أدوار تحتوي على مطاعم وقاعات للمناسبات والاحتفالات وغرف الاجتماعات وحمامات السباحة والنادي الصحي والساونا وغرف الخدمات.

كما يتكون الفندق من 286 وحدة فندقية متنوعة بين غرف وأجنحة فاخرة و80 شقة فندقية مختلفة المساحات.

ويوفر الفندق أماكن مخصصة للاجتماعات تغطي مساحة 2339 مترًا مربعًا، ومن بينها قاعة رئيسية بمساحة 963 مترًا مربعًا، وحمامات سباحة داخلية وخارجية ومركز صحي.

وبحسب بيان الشركة، يجسد فندق سانت ريجيس أعلى مستويات الفخامة العصرية في العاصمة المصرية ومن المتوقع أن يكون أحد أهم المعالم السياحية المتميزة على كورنيش النيل في القاهرة لما يتميز به من تصميم رائع مستوحى من التراث العربي.

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