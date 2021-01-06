أخبار مصر

وزيرة الصحة تهنئ البابا تواضروس والأطقم الطبية من الأقباط بعيد الميلاد المجيد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما هنأت وزيرة الصحة جميع الأطقم الطبية من الإخوة المسيحيين، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جميع الإخوة الأقباط بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والسلام.

وأكدت الوزيرة أن مصر تضرب أروع الأمثلة في التكاتف بين جموع المواطنين لمواجهة وباء للحفاظ على صحة الشعب المصري، معربة عن تمنياتها أن تأتي الأعياد بالبركة والخيرات للبلاد، وأن يحفظ الله مقدرات وطننا الحبيب حتى عبور هذه الجائحة بأمان.​

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا