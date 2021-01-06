شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يتأهلان لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأهل فريقا الأهلي والزمالك المصريان لدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا 2021، بعد فوز نادي الأهلي على نادي سونيديب فى المباراة التى جرت اليوم وفاز النادي الأهلي بأربعة أهداف على نظيره بطل النيجر، بينما تأهل نادي الزمالك دون لعب المباراة التى كانت مقررة الأربعاء 6 يناير 2021 بعد انسحاب فريق جازيلي بطل تشاد من المباراة.

ويعتبر فريق الزمالك خامس الفرق المتأهلة لدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا بعد فوز النادي الأهلي المصري وصن داونز بطل جنوب أفريقيا وتونجيث السنغالي وكايزر تشفيز الغاني وتأهلهم لدور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا.

ويصبح نادي الأهلي وكذلك نادي الزمالك هما الفريقان اللذان يمثلان بلدًا واحدًا فى دوري أبطال أفريقيا حتى مباريات الثلاثاء 5 يناير 2021.

ويشهد غدًا الأربعاء 6 يناير لعب 11 مباراة وهي:« جورماهيا ضد بلوزداد - الهلال السوداني ضد أشانتي كوتوكو - بوينجيدى ضد مازيمبي - مولودية الجزائر ضد الصفاقسي - بلاتينيوم ضد سيمبا - الترجي ضد أهلي بن غازي - فيتا كلوب ضد يونج بافلوس - المريخ ضد إنيمبا - ستاد مالي ضد الوداد - راسينج أبيدجان ضد حوريا - بترو إتليتكو ضد نكانا الزامبي .»

وتجري قرعة المجموعات يوم الجمعة 8 يناير فى أحد فنادق مدينة القاهرة وتجري معها قرعة دور الملحق فى الكونفدرالية، بحسب إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وحدد الكاف مواعيد دور المجموعات لتكون كما يلي: الجولة الأولي 12، 13 فبراير، والجولة الثانية 23 فبراير، وتقام الجولة الثالثة 5-6 مارس والجولة الرابعة 16 مارس، بينما تقام الجولة الخامسة 2، 3 إبريل والجولة السادسة 9-10 إبريل.