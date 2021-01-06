شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يمد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين الأراضي لنهاية مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرار رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بمد مدة التصالح لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية شهر مارس 2021.

يأتي ذلك بناء علي ما انتهي اليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتفعيل أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء و تقنين أوضاعها.

ويكون سداد جدية التصالح بنسبة 30% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة فى الطلبات المقدمة و ذلك خلال شهر يناير 2021 وتزداد هذه النسبة لتصبح 35% خلال شهر فبراير 2021 وتزداد هذه النسبة لتصبح 40% بالنسبة للطلبات التى تقدم خلال شهر مارس 2021 طبقا للضوابط والاجراءات.

وعلى جميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة تنفيذ ما جاء بالقرار وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.