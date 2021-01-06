شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 فرق لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا اليوم بينهم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأهلت 4 فرق اليوم لدور المجموعات فى دوري أبطال افريقيا 2021 فى مباريات العودة التى أقيمت اليوم وهي مباريات الأهلي ضد سونيديب ومباراة كايزر تشفيز ضد بريمير دي أغوستو ومباراة صن داونز ضد جوننج جلاكسي ومباراة الرجاء ضد تونجيث.

وتأهل النادي الأهلى لدور المجموعات بعد فوزه على سونديب بطل النيجر بأربعة أهداف مقابل لا شيئ فى المباراة التى تم لعبها فى مصر علي ملعب We السلام ، في حين كانت نتيجة مباراة الذهاب التى أقيمت فى النيجر احراز النادي الأهلي لهدف وحيد مقابل لا شيئ فى دوري أبطال أفريقيا. وحقق أهداف مباراة اليوم طاهر محمد طاهر وبدر بانون ومحمود كهرباء ووليد سليمان ، وكان اللاعب المالي اليو ديانج حقق هدف مباراة دور الذهاب.

وتأهل فريق صن داونز بطل جنوب افريقيا لدور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا بعد فوزه بعدد 3 أهداف مقابل هدف لمنافسه جوانينج جالاكسي البتسواني فى مباراة العودة، كما سبق وفاز فريق صن داونز فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيئ خارج أرضه.

وفاز نادي كايزر تشفيز الغاني علي فريق بريميرو دي أغوستو بهدف مقابل لا شيئ، فى دور الذهاب، ليعبر إلى دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا بهدف سجله اللاعب الكولومبي ليوناردو كاسترو، وكان الفريقان تعادلا دون أهداف فى مباراة الذهاب بينهما.

وخسرفريق الرجاء البيضاوي المغربي بضربات الجزاء على أمام منافسه تونجيث السغالي، بعد أن انتهت المباراة دون أهداف، وتم اللجوء إلى ضربات الترجيح بعد فشل كلا الفريقين فى إحراز أى هدف خلال المباراة، ليفوز تونجيث 3-1 بضربات الترجيح، وكانت مباراة الذهاب انتهت أيضًا بالتعادل السلبي دون تحقيق أهداف.