شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينعى الكاتب الصحفي إسماعيل منتصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي إسماعيل منتصر، رئيس مجلس إدارة دار المعارف السابق.
وتقدم المجلس بخالص العزاء للكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر «عم الراحل» وأسرته؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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