«الأعلى للإعلام» ينعى الكاتب الصحفي إسماعيل منتصر

وتقدم المجلس بخالص العزاء للكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر «عم الراحل» وأسرته؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012