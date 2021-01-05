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رابطة العالم الإسلامي تهنئ قادة وشعوب دول الخليج بمناسبة «بيان العلا»

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت رابطة العالم الإسلامي قادة وشعوب دول ، على «اتفاق التضامن» الذي شهدته «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» في محافظة العلا بالمملكة العربية ، ووصفته بأنه إنجاز كبير (خليجياً وعربياً وإسلاميًا) وقالت إنه معزز لوحدة الصف وتماسكه ويلقي بظلاله الخيّرة على الجميع.

وتوجهت الرابطة باسم علماء الأمة الإسلامية المنضوين تحت مظلتها العالمية بأسمى آيات التهاني والتثمين العالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير بن عبدالعزيز ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق تلك الخطوة التاريخية، كما تقدمت الرابطة بالشكر إلى كل من دعم هذا المنجز الأخوي الكبير.

جاء ذلك في بيان صدر هذا اليوم عن أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى والذي دعا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وقادة دول مجلس التعاون خير الجزاء، وأن يوفق المسيرة الخليجية إلى ما تصبو إليه من ازدهار واطراد دائم في إطار لُحْمتها وأخوتها وتعاونها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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