شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة 27 وبرلين 01.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية غداً الأربعاء 6 يناير.
وتشير توقعات درجات الحرارة في الكويت وبيروت 21 ، والجزائر والرباط 13 درجة مئوية نهاراً.
بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 17 ، 22 على التوالي.
وفي بكين العظمى 08- والصغرى 14- و أديس أبابا 23 ، 07 درجة مئوية.
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.
|
المدينة
|
العظمي
|
الصغري
|
المدينة
|
العظمي
|
الصغري
|
مكه
|
31
|
21
|
أنقرة
|
11
|
01
|
المدينة
|
27
|
18
|
إسطنبول
|
14
|
07
|
الرياض
|
20
|
12
|
إسلام أباد
|
15
|
08
|
المنامة
|
23
|
18
|
نيودلهي
|
22
|
06
|
أبوظبي
|
24
|
14
|
جاكرتا
|
30
|
25
|
الدوحة
|
22
|
17
|
بكين
|
08-
|
14-
|
الكويت
|
21
|
10
|
كوالالمبور
|
31
|
24
|
دمشق
|
17
|
06
|
طوكيو
|
07
|
00
|
بيروت
|
21
|
15
|
أثينا
|
16
|
12
|
عمان
|
16
|
07
|
روما
|
09
|
01
|
القدس
|
17
|
10
|
باريس
|
01
|
04-
|
غزة
|
22
|
13
|
مدريد
|
06
|
02-
|
بغداد
|
20
|
07
|
برلين
|
01
|
03-
|
مسقط
|
22
|
15
|
لندن
|
04
|
00
|
صنعاء
|
23
|
06
|
مونتريال
|
02-
|
07-
|
الخرطوم
|
34
|
21
|
موسكو
|
05-
|
09-
|
طرابلس
|
19
|
11
|
نيويورك
|
05
|
00
|
تونس
|
16
|
07
|
واشنطن
|
09
|
02
|
الجزائر
|
13
|
06
|
نواكشوط
|
30
|
19
|
الرباط
|
13
|
08
|
أديس أبابا
|
23
|
07
-
الوضع في مصر
-
اصابات
143,464
-
تعافي
114,601
-
وفيات
7,863