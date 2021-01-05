شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكي: نعمل من أجل اتفاق عادل وملزم بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفارة الأمريكية في بيان رسمى إن زيارة وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إلى مصر يومي ٥ و٦ يناير جاءت لتعزيز الإلتزام الأمريكي الممتد تجاه مصر، ولمناقشة الجهود الجارية لتسهيل الاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، ولاستكشاف مجالات المزيد من التعاون الاقتصادي والأمنى.

وأوضح البيان ان الوزير منوشين التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط.

وشدد الوزير منوشين في رحلاته إلى مصر والسودان على الحاجة إلى حل عادل لنقاط الخلاف العالقة للتوصل إلى إتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بما يحفظ حقوق مصر والأطراف الأخرى.

كما أعرب عن ترحيبه بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية المزدهرة، وتطلعه إلى استعادتها لمستويات ما قبل الوباء في المستقبل القريب. وناقش الوزير الممارسات الأمريكية المُثلى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصرّح الوزير ستيفن منوشين تعقيباً على زيارته قائلاً: «إن مصر شريك حيوي للولايات المتحدة، وهو ما يتضح من تواجد أكثر من ١٢٠٠ شركة أمريكية نشطة هنا، وكذلك من نمو إجمالي التبادل التجارية بنسبة ٧٦٪ خلال السنوات الأربع الماضية».

وأضاف منوشين: «أشكر الرئيس السيسي على حرارة الاستقبال وعلى اجتماعاتنا المثمرة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والأمني».