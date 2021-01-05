شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 1020 محضرًا متنوعًا لضبط الأسواق في مدن الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، الحملات التفتيشية وانتشار فرق العمل على جميع الأنشطة، ما أسفر عن تحرير عدد من المخالفات.

ووفق بيان التموبن، فإنه في مجال المخابز البلدية والمستودعات تم تحرير 1020 مخالفة، عبارة عن (345 مخابز + 581 أسواق + 94 مواد بترولية).

وأعلنت أن المبادرات التي تمت خلال الشهر تنفيذا لتعليمات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، والمستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، منها استمرار مبادرة توفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن الطازجة بالسوق الحضري بمدينة الأقصر لعرض وبيع تلك السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي بنسبة تصل إلى 30 % تحت إشراف المديرية والجهات المختصة.

وتابعت: انه تتوافر انواع اللحوم في فروع الشركة المصرية ومنها اللحوم المجمدة البرازيلي الكيلو 65 جنيها واللحوم المبردة السوداني سعرالكيلو 85 جنيها واللحوم البرازيلي المبردة سعرالكيلو90- 100 جنيه وسعر الدواجن المجمدة 30 جنيهًا للكيلو.