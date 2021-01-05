شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 94 محضرًا لمستودعات البوتاجاز ومحطات البنزين في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل ووارة تموين الاقصر أنه خلال شهر ديسمبر الماضي، قامت المديرية في مجال المواد البترولية والبوتاجاز، بتحرير 94 محضرًا في كل من محطات خدمة الوقود، ومستودعات البوتاجاز.

وقال «صلاح» في بيان، الثلاثاء، إنه تم متابعة الطلبات من استخراج بطاقات فصل اجتماعي لبدل الفاقد والتالف على السيستم، وتبين استخراج اجمالي عدد 902 بطاقه بدل فاقد وتالف وفصل اجتماعي خلال ديسمبر 2020.

كما تم دعم السلع من خلال البطاقات الذكية، حيث تم صرف السلع التموينية من فروع الجملة بالمحافظة للبدالين ومشروع جمعيتي.

وتابع أن ربط المحافظة عن شهر ديسمبر 2020، لقيمة الدعم النقدي عبارة عن 43735125 جنيها – المنصرف منها 42600835.75 جنيه بنسبة 97.4 %، لافتا إلى ان النسبة المئوية للمنصرف النقدي من السكر 49.2 %- الزيت 39.4%- الأرز 8.8%.