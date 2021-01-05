شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف بني سويف: قداس عيد الميلاد المجيد من السادسة إلى التاسعة مساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا غبريال اسقف بني سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس انه سيراس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف بمشاركة عدد من الآباء الكهنة ومعلم الكنيسة دون مشاركة شماسة أو أيا من أفراد الشعب وسيكون القداس اعتبارا من الساعة السادسة والنصف حتي الساعة التاسعة مساء.

وأضاف انه سيقام أيضا قداسات في عدد من كنائس الايبارشية بحيث يقام قداس في كل منطقة بمشاركة كهنة باقي الكنائس وأيضا بدون مشاركة شماسة وأيا من أفراد الشعب.

تأتي هذه الإجراءات في ضوء القرارات التي اتخذتها ايبارشية بني سويف لدعم جهود الدولة المصرية لمجابهة وباء كوورنا المستجد في ضوء زيادة أعداد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الماضية.