شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث صندوق «تحيا مصر» يكشف تفاصيل مبادرة توفير لقاح كورونا للمستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كميات من لقاح كورونا للفئات المستحقة التي لا تستطيع الحصول على اللقاح.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أن الصندوق سوف يتحمل تكلفة توفير التطعيم لمن لا يمكنه شراء التطعيم.



ولفت إلى أن الصندوق على اتصال مع وزارة الصحة المنوط بها توفير اللقاح مع هيئة الشراء الموحد المسئولة عن توفير احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات

وأكد محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن تكلفة توفير اللقاحات للفئات المستحقة غير القادرة لن يقل عن ملياري جنيه، والعدد المستهدف من الوارد أن يصل إلى 10 ملايين شخص.

وأضاف أن صندوق تحيا مصر قدم دعم ومساعدات من مواد غذائية وغيره لـ 660 ألف أسرة في الموجة الأولى من فيروس كورونا، كما تم توفير أجهزة تنفس صناعي وكميات من أدوات التعقيم والتطهير.

ووجه الدعوة للمتعاونين والمساندين لصندوق تحيا مصر من أجل المساهمة في الصندوق والمشاركة في توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد للفئات المستحقة، موضحا أنه تم فتح حساب للمبادرة في كل البنوك المصرية 037037 .

وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر لن يتوقف عن مبادراته الأخرى المتمثلة في مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة 1280 منزلا إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى.