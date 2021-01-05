شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بكورونا.. شقيق عبلة الكحلاوي يكشف آخر تطورات حالتها الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد الكحلاوي، شقيق الداعية عبلة الكحلاوي، الحالة الصحية لها بعد دخولها المستشفى اثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال «الكحلاوي»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «ألحدث اليوم»، مساء الثلاثاء،: «دعواتكم ربنا إن شاء الله يأتي بالخير، وتمر هذه الأمور بخير، هي كانت تعبانة وذهبت للمستشفى بسبب شعورها بقصور في التنفس، بعد إصابته بكورونا..ربنا يعافيها بإذن الله،..إن شاء الله هي أفضل بدعوتكم المشاهدين».