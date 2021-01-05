شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: زيادة 20% في مكافأة الخطابة لحملة المؤهلات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف لتحسين أحوال العاملين بها، يتم خلال شهر يناير الجاري بدء تطبيق حافز التميز العلمي للأئمة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير ودبلوم الدراسات العليا نظام السنتين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة لذلك بواقع خمسمائة جنيه لحملة الدكتوراة، وثلاثمائة جنيه لحملة الماجستير، ومائة جنيه للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الموارد الذاتية للوزارة.

من جانب آخر اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين على النحو التالي:

م الدرجة أو المؤهل المبلغ المقرر للخطبة الواحدة 1 درجة أستاذ جامعي يرفع بدل الخطبة إلى 250 بدلا من 200 عن الخطبة الواحدة . 2 درجة أستاذ مساعد يرفع بدل الخطبة إلى 200 بدلا من 150 عن الخطبة الواحدة . 3 درجة مدرس جامعي يرفع بدل الخطبة إلى 150 بدلا من 135 عن الخطبة الواحدة . 4 مؤهل عالي أزهري يرفع بدل الخطبة إلى 120 بدلا من 100 عن الخطبة الواحدة .

على أن يطبق ذلك على كل من اجتاز أو يجتاز مقابلة التحسين من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين، وكل من اجتاز أو يجتاز الاختبار من غيرهم، بداية من مكافأة شهر فبراير 2021م، على أن تحدِّث كل مديرية كشوف خطباء المكافأة على بند التحسين بها واعتمادها من رئيس القطاع الديني قبل صرف هذه الزيادة .

من جانب آخر تم فتح باب التقدم لاختبار التحسين أمام خطباء المكافأة من حملة المؤهلات العليا غير المعينين بالحكومة أو القطاع العام كمرحلة أولى للتقديم، وسوف يتم تطبيق هذه الزيادة على كل من يجتاز اختبارات التحسين منهم، وقد تم نشر الإعلان على الموقع.