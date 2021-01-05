شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسماعيلية» توزع 10 أطنان لحوم بالكنائس والأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية للسنة الثالثة على التوالي، بالتعاون مع جمعية الأورمان بتوزيع 2000 كيلوجرام لحوم كمرحلة أولى على الكنائس بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والتي تضمن توزيعها بكنيسة الأنبا بولا والأنبا بيشوي والإنجيلية والمستقبل.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، برفع العبء عن كاهل المواطن وتفعيل التواصل الدائم مع المواطنين.

وقالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه تم وصول 10 أطنان لحوم من جمعية الأورمان لتوزيعها بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها فكانت المرحلة الأولى توزيع على الكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط، فيما سيجري توزيع المرحلة الثانية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها على الأسر الأولى بالرعاية.