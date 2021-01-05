شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات النظافة وإزالة التعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، أن حملة النظافة والتجميل التي جرى تنفيذها، استهدفت تمهيد عدة مناطق بمدينة أرمنت الحيط بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت .

وبحسب بيان، الثلاثاء، تم تمهيد مدخل كوبري العمري وشارع الرهبات وشارع الجوانب ومنطقة القارض وشارع الحوارات وشارع الخطباء وشارع الجماملة كما تم تكثيف أعمال النظافة بتلك الشوارع. وأكد عاشور على استمرار أعمال خطة النظافة والتجميل بكافة الشوارع الرئيسية والداخلية بالمركز والقرى التابعة له لضمان الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل.

وشنّت الوحدة المحلية لأرمنت حملة لإزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية، وذلك بإزالة عدد ٢ مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية في المهد، حيث تم إزالة مخالفة تعدي بالبناء على مساحة ١٥٠م٢على ارض إصلاح زراعي بمنطقة جسر اندرية بناحية أرمنت الحيط وتمت الإزالة على كامل المسطح.

وتمت الحملة باشراف حجاج جاد الرب مدير المتابعة الميدانيه بالمركز وفتحي العنجيري رئيس مرافق أرمنت الحيط ومسؤلي التنظيم ومشرفين الجمعية الزراعية. وفى قرية الرياينة تم إزالة مخالفة تعدي بالبناء على مساحة ١٧٥م٢ بحوض ال ٨٠ ارض إصلاح زراعي وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح ،تحت إشراف السيد ضاحي رئيس القرية ومسؤلي التنظيم ومدير الجمعية الزراعية.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.