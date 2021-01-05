شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية القطري يحضر حفل افتتاح فندق سانت ريجيس في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السيد على شريف العمادي، وزير المالية القطري، الثلاثاء، في حفل افتتاح فندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية.

ووصل الوزير القطري إلى القاهرة، الثلاثاء، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين.

ويقع فندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة، في مكان مميز بين المتحف المصري ومبنى جامعة الدول العربي.

وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 3ر1 مليار دولار ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 مترا مربعا.