شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بـ«فنون المنيا» يصنع تمثالًا لـ«ممرضة الحسينية»: «يحملن أسمى وأنبل رسالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد السوشيال ميديا في المنيا، صورا لعمل نحتي يجسد اللحظة التي هزت الوجدان المصري كله، وهي لحظة جلوس الممرضة «آية على محمد» التي تعمل بمستشفى «الحسينية» في محافظة الشرقية، تتألم في لحظة عجز إنساني أمام صعود أرواح بعض مرضى فيروس «كورونا» إلى خالقها.

ويجسد العمل النحتي الذي أنجزته أنامل الفنان الشاب، مينا وجيه، الطالب بالفرقة الثانية في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، لحظة جلوس الممرضة «آية علي» في وضع يعبر عن شعورها بالألم لرحيل المرضي، الذين كانت تقدم لهم الرعاية هي وأقرانها معاونين للأطقم الطبية في محاولة لإنقاذهم، وتظهر الممرضة في العمل النحتي تضم ركبتيها لصدرها تتألم لرحيل من بذلت قصارى جهدها هي وزملائها لإنقاذ أرواحهم.

وحرص الفنان مينا وجيه، على وضع تاج أعلي رأس تمثال الممرضة تكريما لـ «ملائكة الرحمة» والأطقم الطبية، الذين ضربوا أروع الأمثلة في حربهم مع الجائحة الصحية، التي أرهقت العالم، واضعين أنفسهم بفدائية في مقدمة الصفوف وأول خطوط المواجهة للعبور بالمرضي من الألم والمعاناة للشفاء بإذن الله.

وأكد الفنان مينا وجيه، مبدع التمثال، أن «صنع التمثال جاء بهدف تكريم وشكر أفراد الأطقم الطبية، وأطقم التمريض في مصر وكل العالم، لما يقدمونه من بذل وتضحية وتسامٍ، مرسخين في الوجدان الإنساني أن رسالتهم الوظيفية تحمل من السمو والإنسانية ما يظهرهم في أنبل وأسمى صورة».

يشار إلى أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد تناقلت مقطع فيديو مصور من مستشفى الحسينية، مساء السبت الماضي، يظهر بعض المتوفين في العناية المركزة، ويلمح أن نقصًا قد يكون حدث في الأكسجين كان ضمن أسباب وفاتهم.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نفي ما تردد عن وفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفي الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مؤكدًا أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

عمل فني نحتي يجسد مشاعر "ممرضة الحسينية"

عمل فني نحتي يجسد مشاعر "ممرضة الحسينية"

عمل فني نحتي يجسد مشاعر "ممرضة الحسينية"