شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2109 طن قمامة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، الثلاثاء، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الثلاثاء، 2109 أطنان بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ «كفرالشيخ 450 طن، وببرج البرلس 40 طن، وبسيدي سالم 140 طنًا، وبسيدي غازي 35 طن، وببلطيم 120 طن، وبالرياض 56 طنًا، وبالحامول 153 طن، وبمصيف بلطيم 15 طن، وبقلين 75 طن، وببيلا 160 طن، وبدسوق 460 طنًا، وبفوه 200 طن، وبمطوبس 180 طن، وبمسير 25 طنا»، بإجمالي 2109 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.